СНБО: Отныне спецоперациями можно командовать из любой точки

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Среда, 12 апреля 2017, 11:18

В СНБО заявляют о появлении мобильного командного пункта, что позволяет управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий управлять спецоперациями любой сложности с любой точки Украины", - сказано в сообщении.

Мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотными летательными аппаратами и комплексной системой видеонаблюдения, позволяющей обеспечивать оперативное управление и анализ сложных ситуаций в сфере безопасности и обороны как из Главного ситуационного центра СНБО Украины, так и с любого другого защищенного центра.

Именно с помощью мобильного командного пункта Секретарь СНБО Александр Турчинов руководил очередными испытательными ракетными пусками со своего рабочего места, добавили в сообщении.

Украинская правда

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