Украина попросит иностранцев не ехать на форум в Ялте
Прокуратура Крыма обратилась к МИД Украины с просьбой предотвратить посещение иностранцами экономического форума в Ялте (Крым).
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
По данным ГПУ, "международный экономический форум", в котором предполагается участие представителей иностранных государств, состоится в апреле.
Прокуратура простит Министерство иностранных дел предупредить представительства иностранных стран о недопустимости нарушения украинских законов относительно порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма, а также о юридической ответственности за это.
"Учитывая, что организаторами форума выступают незаконно образованный орган – "правительство" Республики Крым - и фонд "Ялтинского международного экономического форума" при поддержке Администрации президента России, участие в таком мероприятии официальных иностранных представителей может рассматриваться как признание последними изменения статуса Крыма и легитимности оккупационного режима", - говорится в сообщении.
Прокуратура Крыма предупреждает о неотвратимости наказания за нарушение законодательства Украины.
Как сообщалось, 11 апреля посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Поллу Наттоллу, в котором выразила протест в связи с посещением ее членами оккупированного Крыма.
В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию в российских СМИ о якобы визите испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Россией Крым.
В марте около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки прибыли с трехдневным визитом в аннексирован Крым.
Украинская правда
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