Рада вызвала на доклад главу Комиссии по энергетике Вовка

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы в среду с докладом в парламенте выступил глава Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

Соответствующее решение поддержали 219 депутатов из 150 необходимых.

Главу НКРЭКУ ждут в сессионном зале в 12:30.

По регламенту Вовку предоставят 20 минут на сам доклад, и еще в течение 20 минут он будет отвечать на вопросы депутатов.

Как сообщалось, часть фракций Рады возмущена попытками НКРЄКУ установить абонплату за подключение к газовым сетям.

10 апреля Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг временно отменила свое решение о введении абонплаты за газ. Комиссия планирует доработать его и провести дополнительные консультации с Кабинетом министров относительно увеличения субсидий на услуги по транспортировке и распределению газа. Также регулятор планирует предоставить населению с наименьшим потреблением дополнительный период для адаптации.

В то же время, согласно меморандуму с МВФ, Украина пообещала ввести абонплату за газ до конца июля.

Евгений Кизилов, УП