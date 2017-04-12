При захвате Крыма планировали операцию, которая могла дать шанс - Муженко

В начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий.

Об этом рассказал тогдашний заместитель НГШ, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко в интервью для спецпроекта "Украинской правды".

"1 марта 2014 года мы вместе с замначальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложили вариант реагирования на ситуацию в Крыму. Тогда я подписал у начальника Генштаба (Куцин - УП) ряд распоряжений относительно наших действий", - рассказал он.

По замыслу предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям.

Планировалось перехватить узкий перешеек между самим Крымом и Керченским полуостровом силами подразделений 95-й бригады.

Предполагалось усилить эти же группировки 1-м батальоном морской пехоты, который размещался в Феодосии, и перевести туда же 501-й батальон, который тогда располагался в Керчи. Подразделения 95 оаэмбр предполагалось перебросить самолетами на аэродром Кировский.

"Мы планировали также завести технику. Через Арабатскую стрелку должна была зайти техника 95-й бригады и выйти в район Феодосии", - отметил он.

По словам Муженко, россияне наращивали свои силы от Севастополя до Керчи. К тому времени часть подразделений нашей 36-й бригады береговой обороны уже вышли под Симферополь на Ангарский полигон. Туда мы планировали перебросить два батальона: танковый механизированный должен был перекрыть направление по автостраде Севастополь-Симферополь, а горно-пехотный батальон – перекрыть трассу Ялта-Симферополь как раз на Ангарском перевале.

"Таким образом мы полностью заблокировали бы доступ российских подразделений в степной Крым. Это был шанс, мы считали. Потому что все военные объекты на южном побережье были уже заблокированы военными РФ", - отметил он.

Он напомнил, что в этот же день, 1 марта вечером, проходило заседание СНБО, на которое поехали начальник Генштаба и исполняющий обязанности министра обороны.

"А мы в одном из помещений Главного оперативного управления готовили реализацию нашего замысла. Уже было отдано соответствующее распоряжение командующему Воздушных сил на обеспечение перелетов и авиационной поддержки", - отметил он.

По его словам, поздно вечером после 22 часов с совещания вернулись министр обороны и НГШ (Игорь Тенюх и Михаил Куцин - УП).

"Меня и еще нескольких генералов в приемной перед своим кабинетом собрал тогдашний первый замначальника Генштаба генерал-полковник Воробьев, и говорит: "Всем все стой". Я говорю: "Как может быть "стой", если мы уже подняли самолеты, и они в воздухе направляются на аэродромы для загрузки десанта?" Он спросил: "На основании чего такие действия?" Я говорю: "На основании распоряжения, которое я подписал в начальника Генерального штаба", - рассказал Муженко.

"Я пошел к начальнику Генштаба, спрашиваю: "Действия начались, самолеты в воздухе, десантные подразделения находятся на аэродромах. Что дальше?" Он спрашивает: "Что происходит?" Я отвечаю: "Как?! На основании ваших распоряжений проводятся соответствующие действия". Он говорит: "Я таких распоряжений не подписывал ...", - приводит разговор Муженко.

"Эти распоряжения, подписанные рукой начальника Генштаба генерала Михаила Куцина до сих пор есть - они хранятся в этой папке с соответствующим грифом "секретно". (Муженко показывает на толстую папку с документами, которая лежала на столе - УП) ... Почему так произошло? Я не знаю. Возможно, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Если нет политического решения, военные такие решения не принимают", - отметил он.

"Если бы мы выполнили эти меры, которые были спланированы, у нас был шанс контролировать степной Крым. Это не давало бы возможности провести крымский, как они называют, "референдум". А как бы дальше развивались события, сейчас очень трудно предсказать. .. Но был шанс… На следующий день Россия отправила на Крым 8-9 транспортных самолетов типа Ил-76 и до 12 вертолетов над Крымом ", - добавил Муженко.

В свою очередь тогдашний глава ВР и и.о. президента Александр Турчинов на вопрос, звучало ли предложение о такой операции и почему она была отменена, ответил:

"Никаких отдельных предложений по степному, горному Крыму или других операций на полуострове, от Генштаба я не получал. Все официальные предложения военного руководства по применению войск идут через тайный документооборот и четко фиксируются, поэтому любые слова можно всегда проверить".

Больше свидетельств первых лиц (Турчинова, Муженко, Скибицкого, Наливайченко и Гайдука) о захвате Крыма читайте в проекте "Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украині" .

Оксана Коваленко, УП