Число жертв теракта в Питере выросло до 15

Один из пострадавших от взрыва в метро Санкт-Петербурга скончался в больнице в ночь на среду.

Об этом сообщила в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

"Сегодня в 0:35 в Военно-медицинской академии скончался один из тяжелой группы пострадавших", — написала она.

Теперь общее количество погибших от террористического акта составляет 15 человек, включая самого смертника.

Как сообщалось, взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля днем. Ранее погибшими считались 14 человек, 49 - пострадавшими.

По данным следователей, взрывное устройство активировал 22-летний гражданин России, родившийся в Кыргызстане, Акбарджон Джалилов.

Украинская правда