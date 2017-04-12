АP подтвердила отмывания 120 млн долларов Януковичем и Манафортом

Американское информагентство AP нашло подтверждения платежей с "теневой бухгалтерии" Партии регионов политтехнологу, экс-главе кампании Дональда Трампа Полу Манафорту.



Об этом говорится в статье, опубликованной изданием в среду.



Агентство подтвердило платеж Манафорту с белизского оффшора Neocom Systems Limited, у которого был счет в Кыргызстане, о чем ранее в статье для УП писал нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о сумме 750 тысяч долларов.



"AP раньше не могло самостоятельно проверить платеж $ 750 тысяч отправленных в компанию Манафорта, но недавно полученные финансовые отчеты отражают получения Манафортом выплат по этому платежу. Записи показывают, что Дэвис Манафорт (фирма политтехнолога - ред.) получила сумму от NeoCom Systems на следующий день после даты выставления счета", - говорится в статье.



"Для переводу Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы... продаж комп'ютерного оборудования в количестве 501 единицы на сумму 750 тысяч долларов. Причем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из Кыргызстана", - говорилось в статье Лещенко.



Агентство также нашло документы, подтверждающие выплату фирме Манафорта в 2007 году $ 455 249, что также отражено в "амбарные книге" Партии Регионов. Как пишет агентство, эта выплата была осуществлена от компании Graten Alliance Ltd., которая также была зарегистрирована в Белизе, а теперь является неактивной.



"Финансовые отчеты недавно полученные The Associated Press подтверждают, что, по крайней мере $1,2 млн выплат, упомянутых в "амбарной книге" рядом с именем Манафорта были фактически получены его консалтинговой фирмой в Соединенных Штатах. Они включают в себя платежи в 2007 и 2009 годах", - говорится в статье.



Указывается, что Манафорт в комментарии агентству не стал отрицать, что его фирма получала деньги, однако сказал, что все финансовые перечисления являются законными.



"Любые деньги, полученные моей компанией, являются законными платежами за предоставленные политконсалтинговых услуг. Я выставлял счета своим клиентам, и они оплачивали их с помощью банковских переводов", - сказал он.



Как известно, в марте 2017 года Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.



Представитель американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мэлони (Jason Maloni) назвал заявления Сергея Лещенко безосновательными.