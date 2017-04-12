АP подтвердила отмывания 120 млн долларов Януковичем и Манафортом

4380 просмотров
0
Среда, 12 апреля 2017, 13:11

Американское информагентство AP нашло подтверждения платежей с "теневой бухгалтерии" Партии регионов политтехнологу, экс-главе кампании Дональда Трампа Полу Манафорту.

Об этом говорится в статье, опубликованной изданием в среду.

Агентство подтвердило платеж Манафорту с белизского оффшора Neocom Systems Limited, у которого был счет в Кыргызстане, о чем ранее в статье для УП писал нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о сумме 750 тысяч долларов.

"AP раньше не могло самостоятельно проверить платеж $ 750 тысяч отправленных в компанию Манафорта, но недавно полученные финансовые отчеты отражают получения Манафортом выплат по этому платежу. Записи показывают, что Дэвис Манафорт (фирма политтехнолога - ред.) получила сумму от NeoCom Systems на следующий день после даты выставления счета", - говорится в статье.

"Для переводу Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и оффшорным предприятием Neocom Systems Limited, зарегистрированным в налоговом раю на Белизе. При этом деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а за якобы... продаж комп'ютерного оборудования в количестве 501 единицы на сумму 750 тысяч долларов. Причем деньги Манафорту на его счет в Америке были переведены не из Украины и даже не из Белиза, а из Кыргызстана", - говорилось в статье Лещенко.

Агентство также нашло документы, подтверждающие выплату фирме Манафорта в 2007 году $ 455 249, что также отражено в "амбарные книге" Партии Регионов. Как пишет агентство, эта выплата была осуществлена от компании Graten Alliance Ltd., которая также была зарегистрирована в Белизе, а теперь является неактивной.

"Финансовые отчеты недавно полученные The Associated Press подтверждают, что, по крайней мере $1,2 млн выплат, упомянутых в "амбарной книге" рядом с именем Манафорта были фактически получены его консалтинговой фирмой в Соединенных Штатах. Они включают в себя платежи в 2007 и 2009 годах", - говорится в статье.

Указывается, что Манафорт в комментарии агентству не стал отрицать, что его фирма получала деньги, однако сказал, что все финансовые перечисления являются законными.

"Любые деньги, полученные моей компанией, являются законными платежами за предоставленные политконсалтинговых услуг. Я выставлял счета своим клиентам, и они оплачивали их с помощью банковских переводов", - сказал он.

Как известно, в марте 2017 года Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Представитель американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мэлони (Jason Maloni) назвал заявления Сергея Лещенко безосновательными.

Темы: Янукович Манафорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Определены дата и судьи, для рассмотрения измены Януковича 11 апреля 2017, 14:00
СБУ задержала участника масштабных газовых схем времен Януковича 10 апреля 2017, 21:19
ГПУ хочет приобщить "черную бухгалтерию" ПР к узурпации власти 10 апреля 2017, 17:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД допускают встречу Порошенко с Трампом в ближайшее время
Порошенко отправит в отставку весь состав НКРЕ – Вовк
За полторы недели безвиза с Грузией в ЕС не пустили трех грузин
СМИ РФ рассказали о шикарном доме Курченко и его жене-актрисе
Все новости
"Встала и пошла"

Как живет после теракта участковая из Львова

Гастро-новости

Новые заведения Киева