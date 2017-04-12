СМИ РФ рассказали о шикарном доме Курченко и его жене-актрисе

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Среда, 12 апреля 2017, 14:02

Объявленный в розыск Сергей Курченко в Москве живет в большом доме в Жуковке за $35 млн, охотится на Камчатке, куда летает частными авиарейсами, устроил жену в театр Олега Табакова ы не платит зарплату подчиненным.

Об этом пишет российское издание The Insider в своем материале, посвященном Сергею Курченко.

В части о невыплате зарплат издание публикует свидетельства бывших работников компании "Газнефть сервис" Курченко. Офис компании находится в комплексе "Башни на набережной" в Москва-сити. По свидетельствам сотрудника С, Курченко " кинул и тех, кого набрал в России, и тех, кто с ним с Украины приехал".

В офисе, по его словам, работает только бухгалтерия и юротдел.

"Работать у Курченко было жутковато. Он разговаривает сам с собой, агрессивен. От Курченко нередко можно услышать: "Этого я закопаю… На этого натравлю ФСБ…"", – вспоминает В., ещё один собеседник издания.

Сейчас Курченко вновь набирает водителей.  Основной указанный в вакансии маршрут – Жуковка – Москва-Сити. Набирает водителей Фарид Аиндинов – неоднократный победитель автогонок и специалист по обучению водителей для спецслужб.

Издание также рассказывает, что в конце декабря 2016 года Курченко попал в аварию.

 

"За рулем был водитель из Украины, он работал много дней подряд – его сменщики были уволены без зарплаты. Не знаю, что с ним случилось – может быть, уснул? Бронированная машина не очень-то управляема на скорости, и он её перевернул абсолютно на ровном месте. Но никто не пострадал, так что информация об аварии никуда не попала", – рассказывает В.

Водители Курченко рассказали, что тот живет на Рублевке, в Жуковке XXI. Его особняк находится в самом центре элитного поселка. На сайте агентства недвижимости "Славянский двор" указана стоимость особняка — $35 млн. Это в семь раз дороже виллы экс-супруги президента Людмилы Путиной и почти в 10 раз дороже особняка дочки Путина — Екатерины Тихоновой. Это также в 2,5 раза дороже дома повара Путина (и владельца "фабрики троллей") Евгения Пригожина.

В доме есть дегустационная и винный погреб, гостиная с камином, музыкальная гостиная, парадная кухня-столовая и поварская кухня, гараж на 4 машины и бассейн с зоной спа и тренажерными залами, 5 спален, 6 ванных комнат, несколько лифтов.

 
 
 

На сайте "Славянского двора" дом значится продающимся, но на самом деле он уже продан, подтвердили The Insider в агентстве.

Офисы связанных с Курченко структур занимают 46-й и часть 47-го этажа блока "С" "Башни на набережной" в Москва-сити. По данным одного из собеседников The Insider, месяц назад в "Газнефть сервисе" прошел обыск. Причины и последствия его пока не известны.  

На 47-м этаже находится офис "Комитета спасения Украины", который возглавляет Николай Азаров (беглый экс-премьер Украины) и Владимир Олейник (экс-депутат Верховной рады). В офисе этого комитета обычно находятся Олейник и репортер Юрий Кот (экс-редактор "Украина.ру", в "Комитете спасения Украины" отвечает за пиар).

На момент публикации текста The Insider "Комитет спасения Украины" не смог предоставить комментарий о взаимодействии с Курченко.

Курченко регулярно встречается с экс-депутатами Верховной рады Еленой Бондаренко и Владимиром Сальдо, а также с Игорем Бакаем – украинским олигархом, перебравшимся в Москву в нулевые. По данным одного из собеседников The Insider, Курченко часто общается с сыном генпрокурора, бизнесменом Артемом Чайкой и замминистра промышленности и торговли Георгием Каламановым.

По данным издания, в Москвеу Курченко родился сын, и, похоже, его жена ждет второго ребенка. По крайней мере, в пресс-службе театра Олега Табакова The Insider рассказали, что их актриса Елена Римаренко пока не будет выступать, так как уходит в декретный отпуск. По данным одного из собеседников The Insider, Римаренко  – жена Курченко.

На официальном сайте театра нет об актрисе никаких данных, кроме скромного фотопортрета. По данным культурного обозревателя Вячеслава Шадронова, Римаренко, сыгравшая в спектакле театра Олега Табакова Вассу Железнову, оказывает театру поддержку.

 

В пресс-службе театра Табакова The Insider подтвердили, что спектакль "Сад любви" был для Римаренко дебютом на профессиональной сцене.

Темы: Курченко
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