Только 2% жителей юга и востока хотят видеть Донбасс частью РФ

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Среда, 12 апреля 2017, 14:24

Лишь 2% жителей юга и востока Украины хотят, чтобы Донбасс вошел в состав России, 55% видят регион в составе Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании GfK, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно результатам исследования, 37% опрошенных считают, что Донецк и Луганск должен сохранить отношения с Киевом в том виде, в каком они были до войны, 11% респондентов считают, что Донбасс должен остаться частью Украины, но получить некоторую автономию от Киева, 7% - уверены, что Донбасс должен получить значительную автономию в составе Украины, также 7% убеждены в том, что Донбасс должен быть независимым, 2% - в составе России.

Наибольшей поддержкой идея сохранения довоенных отношений пользуется у жителей Николаевской (59%), Херсонской (53%) и Запорожской (43%) областей.

По данным опроса, автономию в той или иной степени больше всего поддерживают жители Донецкой и Харьковской областей - по 23%.

Опрос проводился по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы повышения уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 года в восьми областях востока и юга Украины (Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, на территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует правительство Украины). Всего опрошено 15 103 респондентов.

Как сообщалось, согласно другому опросу, проведенному Центром Разумкова, 92% граждан Украины считают себя этническими украинцами и только 6% – этническими русскими.

Темы: Донбасс опрос Росcия
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