Саакашвили предлагает отгородиться от ОРДЛО стеной

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Среда, 12 апреля 2017, 14:28

Экс-глава Одесской областной государственной администрации, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили предлагает отгородиться от временно оккупированного Донбасса стеной.

Об этом он пишет 12 апреля в Facebook.

"Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую), временно отгородиться от оккупированной части Донбасса, сконцентрировавшись на остальной территории Украины", – пишет Саакашвили.

"Мы обязательно вернем оккупированные территории после того, как победим коррупцию и начнем быстрое развитие. Но чтобы их вернуть быстрее, изменения в первую очередь должны состояться в Киеве", – указывает политик.

Саакашвили отмечает, что Украине нужно выстроить прочное эффективное государство и тогда жители оккупированных территории "своими руками разобьют стену как в свое время восточные немцы".

Одновременно он подчеркнул, что Украине нужно выиграть гибридную войну в России, а для этого создать успешную страну с мощной армией.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Донбасс
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