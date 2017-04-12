Порошенко заверил, что ВСУ отвели все вооружение на Донбассе

1866 просмотров
0
Среда, 12 апреля 2017, 15:10

Президент Петр Порошенко утверждает, что вся тяжелая техника вооруженных сил Украины на Донбассе отведена от линии разграничения.

Об этом он заявил во время визита в 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине.

"Сегодня в соответствии с Минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций", - сказал глава государства.

В то же время он отметил, что все танковые части и подразделения украинской армии находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы очень быстро вернуться на оборонительные рубежи.

Петр Порошенко посещает 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине
Петр Порошенко посещает 17-ю отдельную танковую бригаду в районе отвода на Луганщине
Фото: пресс-служба президента

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенко Донбасс АТО Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В МИД допускают встречу Порошенко с Трампом в ближайшее время 12 апреля 2017, 14:53
Порошенко отправит в отставку весь состав НКРЕ – Вовк 12 апреля 2017, 14:51
Порошенко подписал закон, который позволяет заочно судить беглых чиновников 11 апреля 2017, 20:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Комитет Иванчука одобрил отчет правительства и поддержал увольнение Белоуса
В Черногории задержали украинку, причастную к "газовой схеме" Онищенко
С начала года в зоне АТО погибли 69 военнослужащих – Порошенко
В МИД допускают встречу Порошенко с Трампом в ближайшее время
Все новости
Премьер

Как украинский танцовщик Иван Путров завоевал Лондон и мир

Интервью

Тарас Прохасько: Война – самая благодарная тема для повествования о прошлом