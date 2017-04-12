"Национальный корпус" начинает блокаду "Сбербанка" в Одессе

Активисты партии "Национальный корпус" начали в среду бессрочный пикет отделения российского "Сбербанка" в Одессе, по ул. Ришельевская, 28.

Об этом сообщается на странице НК в Facebook.

В партии говорят, что цель их акции - выдворить российский капитал из Украины.

"Мы требуем, чтобы Гонтарева (Валерия, глава НБУ – ред.) села за решетку и вернула стране сумму, которую она украла, находясь на посту, а это 52 миллиона гривен", - говорится в заявлении.

Активисты напомнили, что уже блокировали в Одессе отделение "Альфа банка" и "Проминвест банка".

Как сообщалось, 12 апреля националисты также заблокировали отделение российского "Сбербанка" в центре Днипра.

Ранее "Национальный корпус" заявлял, что 10 апреля истечет срок временного снятия их блокады российских банков, действующих в Украине.



Националисты планировали "физически останавливать" деятельность российских банков на территории Украины.



10 апреля в Харькове возле отделения "Сбербанка" произошли столкновения между националистами и правоохранителями.