День в АТО: 24 обстрела, двое раненых

61 просмотр
0
Среда, 12 апреля 2017, 18:37

Пророссийские боевики в среду 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников населенного пункта Гнутово. По морским пехотинцам вблизи Водяного противник бил из минометов калибра 120-мм и 82-мм, из вооружения БМП и гранатометов, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Кроме того, минометы калибра 82-мм, гранатометы и пулеметы крупного калибра незаконные вооруженные формирования применяли по позициям неподалеку Марьинки.

"По опорным пунктам в районе Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия. Из пулеметов крупного калибра обстреливал позиции вблизи Талаковки. Вражеские снайперы активно действовали вблизи Водяного", - сообщили в пресс-центре.

В то же время на Донецком направлении с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НЗФ обстреливали позиции рядом с Авдеевкой.

"Из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Каменки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Зайцево. По позициям в районе населенного пункта Пески противник применял пулеметы крупного калибра", - отметили в штабе АТО.

На Луганском направлении из вооружения БМП подразделения пророссийских войск вели огонь по защитникам Крымского. Позиции в районе Новоалександровки боевики обстреляли из гранатометов, а рядом с Новозвановкой - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
С начала года в зоне АТО погибли 69 военнослужащих – Порошенко 12 апреля 2017, 16:13
Порошенко заверил, что ВСУ отвели все вооружение на Донбассе 12 апреля 2017, 15:10
МИД опасается выхода России из "нормандского формата" 12 апреля 2017, 14:24
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Комитет Иванчука одобрил отчет правительства и поддержал увольнение Белоуса
В Черногории задержали украинку, причастную к "газовой схеме" Онищенко
С начала года в зоне АТО погибли 69 военнослужащих – Порошенко
В МИД допускают встречу Порошенко с Трампом в ближайшее время
Все новости
В поисках "Вояка"

Как семья сотника УПА отыскала его историю

Психологи объяснили

Почему печь для других – на пользу себе