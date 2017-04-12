В Германии заявили, что никакого диагноза Насирову не ставили

Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз о состоянии здоровья отстраненного председателя ГФС Романа Насирова.

Об этом Deutsche Welle сообщили в пресс-службе клиники.

Таким образом медики опровергли заявление Государственного управления делами о том, что врачи Университетского кардиологического центра Фрайбурга якобы подтвердили правильность диагноза Насирова.

"По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе - избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами установлен правильно", - говорится в пресс-релизе на сайте ГУД.

Однако оказалось, что никакого диагноза отстраненному голове ГФС в клинике Фрайбурга вообще не ставили.

Выяснилось, что врачи "Феофании" выслали в Германию анонимизированную информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения.

"Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем", - сообщили в Фрайбургской клинике.

В то же время в "Феофании" отказались комментировать обстоятельства сотрудничества с немецкими врачами, сославшись на занятость специалистов, которые отвечают за это дело.

Как известно, 2 марта в больнице "Феофания", которая подчинена Государственному управлению делами, Насирову поставили диагноз "инфаркт миокарда".

Сердечный приступ у Насирова якобы произошел в тот момент, когда его пришли арестовывать детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в миллиардных злоупотреблениях.

Тяжелое состояние пациента должно было помешать его аресту.

В конце концов, подозреваемый таки предстал перед судом для избрания меры пресечения, а комиссия Министерства здравоохранения несколькими неделями позже опровергла поставленный в "Феофании" диагноз. Комиссия была созвана по инициативе НАБУ.