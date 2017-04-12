В Германии заявили, что никакого диагноза Насирову не ставили

3386 просмотров
0
Среда, 12 апреля 2017, 19:26

Центр сердца при Университетской клинике Фрайбурга никогда не ставил диагноз о состоянии здоровья отстраненного председателя ГФС Романа Насирова.

Об этом Deutsche Welle сообщили в пресс-службе клиники.

Таким образом медики опровергли заявление Государственного управления делами о том, что врачи Университетского кардиологического центра Фрайбурга якобы подтвердили правильность диагноза Насирова.

"По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе - избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками Клинической больницы "Феофания" Государственного управления делами установлен правильно", - говорится в пресс-релизе на сайте ГУД.

Однако оказалось, что никакого диагноза отстраненному голове ГФС в клинике Фрайбурга вообще не ставили.

Выяснилось, что врачи "Феофании" выслали в Германию анонимизированную информацию из истории болезни одного из пациентов и попросили подтвердить обоснованность выбранного метода лечения.

"Действительно ли говорится в документах из истории болезни о данных Романа Насирова, мы не знаем", - сообщили в Фрайбургской клинике.

В то же время в "Феофании" отказались комментировать обстоятельства сотрудничества с немецкими врачами, сославшись на занятость специалистов, которые отвечают за это дело.

Как известно, 2 марта в больнице "Феофания", которая подчинена Государственному управлению делами, Насирову поставили диагноз "инфаркт миокарда".

Сердечный приступ у Насирова якобы произошел в тот момент, когда его пришли арестовывать детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в миллиардных злоупотреблениях.

Тяжелое состояние пациента должно было помешать его аресту.

В конце концов, подозреваемый таки предстал перед судом для избрания меры пресечения, а комиссия Министерства здравоохранения несколькими неделями позже опровергла поставленный в "Феофании" диагноз. Комиссия была созвана по инициативе НАБУ.

Темы: Германия Насиров медицина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ФРГ создали подразделение киберзащиты для борьбы с хакерами РФ 6 апреля 2017, 09:52
Украина передала ноту протеста МИД Германии из-за визита в Крым политика 30 марта 2017, 09:06
Бундесвер мог быть причастен к ошибочному авиаудару в Сирии - СМИ 30 марта 2017, 08:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАБУ задержало экс-замглавы "Госвнешинформа"
Лутковскую привлекут к процессу обмена заложниками с ОРДЛО
В Германии заявили, что никакого диагноза Насирову не ставили
Комитет Иванчука одобрил отчет правительства и поддержал увольнение Белоуса
Все новости
От создателей

Киевская марка джинсов и рубашек с вышивкой

Bla Bla Bar

Юлия Савостина о любимых киевских заведениях