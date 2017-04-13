С подозреваемого в убийстве Веремия сняли браслет - правозащитница

219 просмотров
0
Четверг, 13 апреля 2017, 00:59

Фигурант дела об убийстве во время событий Революции достоинства журналиста Вячеслава Еремея Юрий Крысин на свободе.

Об этом сообщила правозащитница Мария Томак в facebook, ссылаясь на собственные источники.

"Как раз в этот момент, в 20.00, полиция Киевской области снимает с Юрия Крысина электронный браслет. Об этом сообщают наши источники. Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве - свободный человек", - написала она.

Томак сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой.

"Сначала г. Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше безосновательно не провела его и не продлил меру пресечения для Крысина, создав таким образом правовую неопределенность, и наконец - вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ - не сообщила ГУ НП в Киевской области о том, что мера пресечения Крысину считается автоматически продленной", - объясняет правозащитница.

По ее данным, следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос  о продлении меры пресечения для Крысина, состоится через более чем две недели - 28 апреля.

"К тому времени Юрий Крысин имеет достаточно времени и законное право куда-то свалить. Не удивлюсь, если так и произойдет", - добавила Томак.

Суд системно освобождает из-под стражи подозреваемого в причастности к убийству Веремия, несмотря на то, что за три года, пока идет следствие, он успел совершить еще два преступления.

Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве.

По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Напомним, Вячеслав Веремий был убит ночью 18 февраля. Он с коллегой из газеты "Вести" ехал домой на такси и, увидев группу "титушек", начал снимать их на мобильный телефон. Бандиты увидели это, остановили светошумовой гранатой машину, вытащили всех, кто там был, и начали бить. Когда журналисту удалось вырваться, ему выстрелили в спину.

Темы: Майдан суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АП уничтожила часть секретных документов, касающихся Евромайдана – ГПУ 12 апреля 2017, 18:19
Путин заявил, что не допустит "майдан" в России 12 апреля 2017, 12:19
Дело о пытках "майдановцев" с колоннады пошло в суд 10 апреля 2017, 18:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
С подозреваемого в убийстве Веремия сняли браслет - правозащитница
Из-за обстрела боевиками шахты "Бутовка" погиб боец ​​ВСУ
Количество заложников боевиков возросло за счет гражданских - Геращенко
НАБУ задержало экс-замглавы "Госвнешинформа"
Все новости
Авиа

Так было не всегда: почему в самолетах закругленные окна

Гастро-новости

Новые заведения Киева