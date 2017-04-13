С подозреваемого в убийстве Веремия сняли браслет - правозащитница

Фигурант дела об убийстве во время событий Революции достоинства журналиста Вячеслава Еремея Юрий Крысин на свободе.

Об этом сообщила правозащитница Мария Томак в facebook, ссылаясь на собственные источники.

"Как раз в этот момент, в 20.00, полиция Киевской области снимает с Юрия Крысина электронный браслет. Об этом сообщают наши источники. Теперь подозреваемый в эпизоде по убийству Веремия, а также в стрельбе на АЗС в Киеве - свободный человек", - написала она.

Томак сообщила, что такая ситуация сложилась благодаря судье Соломенского райсуда Киева Елене Куровой.

"Сначала г. Курова не назначила вовремя подготовительное судебное заседание, дальше безосновательно не провела его и не продлил меру пресечения для Крысина, создав таким образом правовую неопределенность, и наконец - вопреки требованию Управления спецрасследований ГПУ - не сообщила ГУ НП в Киевской области о том, что мера пресечения Крысину считается автоматически продленной", - объясняет правозащитница.

По ее данным, следующее заседание Соломенского райсуда, на котором может быть рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения для Крысина, состоится через более чем две недели - 28 апреля.

"К тому времени Юрий Крысин имеет достаточно времени и законное право куда-то свалить. Не удивлюсь, если так и произойдет", - добавила Томак.

Суд системно освобождает из-под стражи подозреваемого в причастности к убийству Веремия, несмотря на то, что за три года, пока идет следствие, он успел совершить еще два преступления.

Крысин обвиняется в том, что в составе группы "титушок" бил журналиста бейсбольной битой возле Михайловской площади 18 февраля 2014 в Киеве.



По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Напомним, Вячеслав Веремий был убит ночью 18 февраля. Он с коллегой из газеты "Вести" ехал домой на такси и, увидев группу "титушек", начал снимать их на мобильный телефон. Бандиты увидели это, остановили светошумовой гранатой машину, вытащили всех, кто там был, и начали бить. Когда журналисту удалось вырваться, ему выстрелили в спину.