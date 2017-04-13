Тиллерсон: пока РФ не выведет войска с Донбасса, отношения с США не улучшатся

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Четверг, 13 апреля 2017, 01:46

Пока не будет достигнут полный прогресс по выполнению Минских соглашений, ситуация с Украиной остается препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Относительно Минских соглашений, мы обсудили их важность. Россия может добиться прогресса в реализации соглашений путем деэскалации насилия и принятия мер для вывода сепаратистских вооруженных сил и тяжелого вооружения , чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою роль", - сообщил он.

"Пока не будет достигнут полный прогресс по выполнению Минских соглашений, ситуация с Украиной остается препятствием для улучшения отношений между США и Россией", - подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, после встречи Путина с Тиллерсоном, которая длилась около двух часов, президент РФ заявил российскому телевидению: "Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно в том, что касается военных дел. Он не улучшился, а, скорее всего, ухудшился".

Темы: Донбасс США Росcия
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