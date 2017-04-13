Пашинский: в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на $ 1 млрд

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Четверг, 13 апреля 2017, 07:18

В результате пожара на арсенале в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал председатель комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает Укринформ.

"В чем трагедия Балаклее? Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на 1 млрд долларов боеприпасов. Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе допустить", - заявил он.

По словам Пашинского, из всего состояния из Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов.

"В этих боеприпасах являются те, которые уже не пригодны, и те, которые нам очень нужны. Надо четко выделить, те, что нам нужны, и сохранять их в специальных бетонных хранилищах с системами пожаротушения. А для тех, которые не нужны - имеет быть специальная программа для их дальнейшего уничтожения ", - отметил председатель комитета ВР по нацбезопасности.

Как известно, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы; окончательно пожар потушили утром 26 марта.

По словам министра обороны Степана Полторака, пожар в Балаклее уничтожил 70% боеприпасов.

Глава МВС Арсен Аваков считает, что взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области – это террористический акт, спланированный Россией.

Суд арестовал сервер и видеорегистратор из дежурной службы в воинской части А1352. По данным следствия, диверсию на арсенале в Балаклее могли совершить гражданские лица с помощью беспилотного летательного апарата.

Темы: оружие Харьковская область чрезвычайное происшествие Пашинский
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