Боевики обстреляли КП "Марьинка"

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Четверг, 13 апреля 2017, 09:16

Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка" вечером в среду.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Незаконные вооруженные формирования вновь совершили обстрел дорожного коридора "Донецк-Курахово" на линии разграничения в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.

"Огонь российские наемники открыли в 21:25 из гранатомета и миномета в направлении контрольного поста "Марьинка", - отметила в ГПС.

Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного населенного пункта Александровка.

Пострадавших среди гражданского населения и персонала Госпогранслужбы нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

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