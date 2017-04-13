В четверг погибли двое военных. Не из-за боев

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Четверг, 13 апреля 2017, 10:02

В четверг в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое военных, служащих в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли два военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются ", - говорится в сообщении.

"На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции. Виновные, по результатам расследований должностные лица будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству", - добавили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО
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