В четверг погибли двое военных. Не из-за боев
В четверг в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое военных, служащих в зоне АТО.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на Донецком и Приморском направлениях, погибли два военнослужащих. По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются ", - говорится в сообщении.
"На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции. Виновные, по результатам расследований должностные лица будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству", - добавили в штабе.
Украинская правда
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