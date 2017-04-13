Рада разрешила давать звание Героя иностранцам из Небесной сотни
Верховная Рада поддержала законопроект 6174, который позволяет посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героя Небесной сотни.
За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали 235 депутатов.
В частности, закон вносит изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" относительно присвоения звания Герой Украины.
"За выдающийся геройский поступок, связанный с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года)", - говорится в пояснительной записке относительно оснований для такого исключения.
Евгений Кизилов, УП
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