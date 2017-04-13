Рада разрешила давать звание Героя иностранцам из Небесной сотни

579 просмотров
0
Четверг, 13 апреля 2017, 10:28

Верховная Рада поддержала законопроект 6174, который позволяет посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героя Небесной сотни.

За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали 235 депутатов.

В частности, закон вносит изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины" относительно присвоения звания Герой Украины.

"За выдающийся геройский поступок, связанный с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года)", - говорится в пояснительной записке относительно оснований для такого исключения.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада законодательство Майдан
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Законопроект об обновлении НАПК уже в Раде – Петренко 12 апреля 2017, 17:17
Рада вызвала на доклад главу Комиссии по энергетике Вовка 12 апреля 2017, 11:45
Порошенко подписал закон, который позволяет заочно судить беглых чиновников 11 апреля 2017, 20:27
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Бахчисарае у крымских татар проводят обыски
Хроника 13 апреля. Лопаты Азарова и начало АТО
Пашинский: в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на $ 1 млрд
АТО: боевики бьют из минометов, один боец ​​ВСУ погиб, двое ранены
Все новости
Культура

Как живут и работают украинские самодеятельные художники

Bla Bla Bar

Юлия Савостина о любимых киевских заведениях