К Раде обратились с требованием срочно выполнить предвыборные обещания
Фракции "Самопомич", "Батькивщина" и группа "Свобода" обратились с требованием к Верховной Раде срочно поставить на голосование законопроекты с обещаниями, которые депутаты давали, когда избирались в парламент.
С таким заявлением в четверг с трибуны Рады выступил внефракционный депутат Виктор Чумак.
По его словам, партии, когда шли на выборы в Раду, дали ряд обещаний относительно политической реформы в Украины, но уже долгое время их не выполняют.
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