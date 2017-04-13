В штабе АТО уточнили потери за сутки

За сутки в районе проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 2 получили ранения.



Об этом на брифинге 13 апреля заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще двое бойцов получили ранения. Это произошло во время вражеских обстрелов в районе Авдеевки", - сообщил он.



Украинская правда