В штабе АТО уточнили потери за сутки

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Четверг, 13 апреля 2017, 12:53

За сутки в районе проведения антитеррористической операции 1 военный погиб, еще 2 получили ранения.

Об этом на брифинге 13 апреля заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, еще двое бойцов получили ранения. Это произошло во время вражеских обстрелов в районе Авдеевки", - сообщил он.

Украинская правда

Темы: АТО
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