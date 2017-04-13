В военной части на Волыни подрались контрактники: один умер

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Четверг, 13 апреля 2017, 13:17

В одной из воинских частей Владимир-Волынского гарнизона в результате драки погиб военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба оперативного командования "Захід" на своей странице в Facebook.

"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту, во внеслужебное время, в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению. В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке, в результате которой один из военнослужащих получил травму не совместимую с жизнью", – говорится в сообщении.

В свою очередь ГУНП в Волынской области сообщает, что полицейские установили личность потерпевшего, им оказался 25-летний военный контрактной службы 14-й ОМБР.

Там сообщают, что ночью в дежурную часть Владимир-Волынского отделения полиции поступило сообщение о том, что возле дома на улице Князя Романа лежит мужчина с телесными повреждениями.

Пострадавшего автомобилем скорой медицинской помощи доставили в отделение реанимации Владимир-Волынского территориального медицинского объединения. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мозговую кому. Не приходя в сознание, военный умер во время проведения реанимационных мероприятий.

Сведения полицейские внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Сейчас решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

В воинской части предназначено служебное расследование.

По словам начальника Владимир-Волынского отдела полиции Михаила Бобика, пострадавшим оказался уроженец Маневицкого района.

Более подробно о причине смерти, как отметил руководитель владимирских правоохранителей, можно будет говорить тогда, когда будут результаты вскрытия тела умершего, пишет Волынский информационный портал.

Темы: армия Волынская область криминал
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