В военной части на Волыни подрались контрактники: один умер

В одной из воинских частей Владимир-Волынского гарнизона в результате драки погиб военнослужащий-контрактник.



Об этом сообщает 13 апреля пресс-служба оперативного командования "Захід" на своей странице в Facebook.



"Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту, во внеслужебное время, в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению. В результате между военнослужащими возник спор, который привел к драке, в результате которой один из военнослужащих получил травму не совместимую с жизнью", – говорится в сообщении.



В свою очередь ГУНП в Волынской области сообщает, что полицейские установили личность потерпевшего, им оказался 25-летний военный контрактной службы 14-й ОМБР.



Там сообщают, что ночью в дежурную часть Владимир-Волынского отделения полиции поступило сообщение о том, что возле дома на улице Князя Романа лежит мужчина с телесными повреждениями.



Пострадавшего автомобилем скорой медицинской помощи доставили в отделение реанимации Владимир-Волынского территориального медицинского объединения. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, мозговую кому. Не приходя в сознание, военный умер во время проведения реанимационных мероприятий.



Сведения полицейские внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.



Сейчас решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.



В воинской части предназначено служебное расследование.

По словам начальника Владимир-Волынского отдела полиции Михаила Бобика, пострадавшим оказался уроженец Маневицкого района.

Более подробно о причине смерти, как отметил руководитель владимирских правоохранителей, можно будет говорить тогда, когда будут результаты вскрытия тела умершего, пишет Волынский информационный портал.