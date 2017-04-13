Климкин: Визит Тиллерсона в Россию показал, что доверия к ней нет

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона показал, что с Россией нельзя сотрудничать и разговаривать на основе доверия.



Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя итоги встречи государственного секретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым 12 апреля в Москве, передают Украинские Новости.



"Визит Тиллерсона - это этап в выстраивании того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала, наконец, действовать в логике того, чтобы уйти с Донбасса", - сказал министр иностранных дел.



Климкин добавил, что еще на заседании "Украина - НАТО" США заверили Украину, что они всегда будут выступать с поддержкой украинского государства и санкции, введенные из-за оккупации Донбасса, останутся в силе до выполнения в полной мере достигнутых в Минске договоренностей.



"Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции... наш совместный тезис - с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия. Во время визита однозначно было подтверждено, кстати, то, что сказал Тиллерсон в ходе встречи глав МИДов G7: "Мы готовы сделать для Украины больше. Каждый, кто сидит вокруг этого стола, тоже должен сделать больше. И это очень важно", - добавил министр.



Как известно, президент России Владимир Путин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон тему Украины обсуждали неглубоко.