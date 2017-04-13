Суд обязал ГПУ взяться за следователя в деле Пашинского

Печерский суд обязал ГПУ внести в ЕРДР сведения по заявлению о преступлении, совершенном следователем ГПУ В.Мартыненко, расследующим дело о стрельбе нардепа Сергея Пашинского.

Преступление заключается в невыполнении судебного решения о признании Вячеслава Химикуса потерпевшим, написала на своей странице Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова.

Она также опубликовала копию соответствующего решения суда.

11 апреля следственный судья Москаленко удовлетворил жалобу Париновой и обязал уполномоченное лицо Генеральной прокуратуры внести в единый реестр досудебных расследований информацию о совершении преступления - невыполнении следователем Генпрокуратуры Мартыненко решения суда о признании Химикуса потерпевшим по делу.

Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.



Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета Glock 19 калибра 9мм, который получил в подарок от Авакова.



Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове.



Депутат заявляет, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.

3 января Андрей Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что его адвокаты, в частности Марина Паринова, будут противостоять "циничному и дерзкому хозяину жизни из Народного фронта, который стрелял в обычного прохожего, и Национальной полиции, которая взялась ему помогать".

13 января состоялся перекрестный допрос по делу о стрельбе, который длился почти 8 часов. В день перекрестного допроса стало известно, что Пашинский изменил показания.

В феврале Печерский райсуд Киева признал Вячеслава Химикуса потерпевшим.