Суд обязал ГПУ взяться за следователя в деле Пашинского

1792 просмотра
0
Четверг, 13 апреля 2017, 15:13

Печерский суд обязал ГПУ внести в ЕРДР сведения по заявлению о преступлении, совершенном следователем ГПУ В.Мартыненко, расследующим дело о стрельбе нардепа Сергея  Пашинского.

Преступление заключается в невыполнении судебного решения о признании Вячеслава Химикуса потерпевшим, написала на своей странице Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова.

Она также опубликовала копию соответствующего решения суда.

11 апреля следственный судья Москаленко удовлетворил жалобу Париновой и обязал уполномоченное лицо Генеральной прокуратуры внести в единый реестр досудебных расследований информацию о совершении преступления - невыполнении следователем Генпрокуратуры Мартыненко решения суда о признании Химикуса потерпевшим по делу.

Как известно, 31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу.

Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета Glock 19 калибра 9мм, который получил в подарок от Авакова.

Сам Пашинский получил удар бутылкой по голове.

Депутат заявляет, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает другое.

3 января Андрей Портнов на своей странице в Facebook сообщил, что его адвокаты, в частности Марина Паринова, будут противостоять "циничному и дерзкому хозяину жизни из Народного фронта, который стрелял в обычного прохожего, и Национальной полиции, которая взялась ему помогать".

13 января состоялся перекрестный допрос по делу о стрельбе, который длился почти 8 часов. В день перекрестного допроса стало известно, что Пашинский изменил показания.

В феврале Печерский райсуд Киева признал Вячеслава Химикуса потерпевшим.

Темы: Пашинский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пашинский: в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на $ 1 млрд 13 апреля 2017, 07:18
Луценко: В деле Пашинского проходят последние экспертизы 31 марта 2017, 15:31
ГПУ получила доступ к звонкам сына Пашинского в день конфликта с Химикусом 29 марта 2017, 01:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией
Без 8 марта, но с 1 мая: новый законопроект о праздниках
Ковалив уходит с должности председателя набсовета "Нафтогаза"
Рада приняла закон о рынке электроэнергии
Все новости
Авиа

Так было не всегда: почему в самолетах закругленные окна

Музыка недели

Плейлист Даниэлы Заюшкиной, солистки Vivienne Mort