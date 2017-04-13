Геращенко возмутил законопроект "Самопомочи" об оккупированных землях

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко считает вредной законодательную инициативу фракции "Самопомич" относительно оккупированных территорий.

Об этом в четверг она сообщила в Facebook и с трибуны Верховной Рады.

По ее словам, проект закона №3593-д о временно оккупированную территорию Украины никак не поможет процессу освобождения заложников на Донбассе, оставив этот вопрос "головной болью президента, СБУ, Минской группы". Зато, считает Геращенко, этот законопроект в случае принятия "накрутит бедные семьи, которые ищут любой способ для освобождения своих родных".

"Это и есть цель этой политсилы - втянуть семьи в грязные политические игрища, скакать на кандалах ради своего законопроекта, а не заложников", - подчеркнула Геращенко.

Она рассказала, что обратилась к фракции "Самопомич" с вопросом, готовы ли депутаты проголосовать за амнистию боевиков ради освобождения украинских заложников. "Ни одной руки не поднялось! Потому взять и сделать, в том числе уволить – должны другие..... А вот критиковать - тут все мастаки", - подчеркнула Геращенко.

"Учитывая тот факт, что заложники сегодня стали предметом шантажа, в том числе используемым местными князьками, которые мало что в этом понимают, их количество увеличивается", - заявила она в своем выступлении в Раде, намекая на главу партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового.

Напомним, 10 апреля председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк рассказал, что рабочая группа уже завершила работу над законопроектом №3593-д об оккупированных территориях, и он готов к рассмотрению в сессионном зале.

"Мы предлагаем профильному комитету, который рассматривает этот вопрос, вынести этот законопроект в зал и зал должен его проголосовать в первом чтении с учетом всех тех наработок, которые сделали депутаты практически всех фракций и Кабинет министров", - сказал Березюк.

Проект закона о временно оккупированной территории Украины подали в Раду 28 депутатов во главе с главным инициатором Оксаной Сыроид. За него выступает "Самопомич", поддерживает инициативу принятия подобного законопроекта "Батькивщина".

Согласно пояснительной записке, законопроект, среди прочего, запрещает проведение выборов и референдумов на оккупированной территории, определяет понятие временно оккупированной территории, дату начала оккупации, создает предпосылки для привлечения международно-правовых механизмов защиты украинцев на таких территориях и внедряет систему ограничений относительно перемещения товаров через линию разграничения с оккупированной территорией.

Как сообщалось, число заложников, захваченных боевиками, возросло до 126 человек, и это произошло за счет гражданских.

Украинская правда