Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией

Украина подала в Европейский суд по правам человека дополнительные доказательства по делу о захвате Россией Крыма.

Об этом на пресс-конференции сказал министр юстиции Павел Петренко, передают Українські Новини.

По его словам, недавно Минюст передал в ЕСПЧ ряд новых доказательств по данному иску.

Петренко назвал эти доказательства абсолютно новыми и беспрецедентными.

"С этими доказательствами и пояснениями шансов у россиян врать (в суде) и что-то опровергать практически нет", - заявил министр.

При этом он отказался назвать, какие именно новые доказательства предоставила Украина.

Петренко пообещал, что сообщит о них после пасхальных праздников.

Как сообщалось, Украина подала 5 исков против России в ЕСПЧ.