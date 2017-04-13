Отстраненного судью Емельянова решили вернуть на должность
Высший совет правосудия отклонил ходатайство ГПУ о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова.
Об этом сообщил председатель ВСП Игорь Бенедисюк на заседании органа в четверг, передают "Українські новини".
"ВСП решил вернуть Генпрокуратуре данное ходатайство без рассмотрения", - сказал он.
По словам Бенедисюка, решение принято с учетом нескольких отельных мнений членов совета.
Напомним, что срок отстранения от должности Емельянова, подозреваемого в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, истекает 17 апреля.
Ранее Генеральная прокуратура просила ВСП продлить этот срок до 17 июня. При этом представитель ГПУ пояснил, что возвращение Емельянова в кресло судьи может повлечь совершение новых уголовных правонарушений.
Досудебное расследование в данном уголовном производстве продлено до 29 июля.
Как сообщалось, 12 января Высший совет правосудия отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от исполнения обязанностей на 2 месяца – до 12 марта, однако потом продлил этот срок до 17 апреля.
Ранее ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
27 октября 2016 года суд избрал судье меру пресечения в виде залога на сумму 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.
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