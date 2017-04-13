Отстраненного судью Емельянова решили вернуть на должность

696 просмотров
0
Четверг, 13 апреля 2017, 16:49

Высший совет правосудия отклонил ходатайство ГПУ о продлении срока отстранения от должности судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова.

Об этом сообщил председатель ВСП Игорь Бенедисюк на заседании органа в четверг, передают "Українські новини".

"ВСП решил вернуть Генпрокуратуре данное ходатайство без рассмотрения", - сказал он.

По словам Бенедисюка, решение принято с учетом нескольких отельных мнений членов совета.

Напомним, что срок отстранения от должности Емельянова, подозреваемого в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел, истекает 17 апреля.

Ранее Генеральная прокуратура просила ВСП продлить этот срок до 17 июня. При этом представитель ГПУ пояснил, что возвращение Емельянова в кресло судьи может повлечь совершение новых уголовных правонарушений.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве продлено до 29 июля.

Как сообщалось, 12 января Высший совет правосудия отстранил судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова от исполнения обязанностей на 2 месяца – до 12 марта, однако потом продлил этот срок до 17 апреля.

Ранее ГПУ сообщила Емельянову о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

27 октября 2016 года суд избрал судье меру пресечения в виде залога на сумму 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.

Темы: суд криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
С подозреваемого в убийстве Веремия сняли браслет - правозащитница 13 апреля 2017, 00:59
Суд обязал вернуть "Тедис Украина" конфискованное имущество 12 апреля 2017, 20:36
Суд арестовал счета табачного монополиста "Тедис Украина" 12 апреля 2017, 11:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
САП снова продлила расследование против Охендовского
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией
Без 8 марта, но с 1 мая: новый законопроект о праздниках
Ковалив уходит с должности председателя набсовета "Нафтогаза"
Все новости
Здоровье

Что нужно исключить из рациона, чтобы "убежать" от инсульта

Преимущества, недостатки

Из квартиры в дом: выгодно ли вкладывать в таунхаус