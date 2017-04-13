Климпуш-Цинцадзе: Россия может получить еще один международный иск

1306 просмотров
0
Четверг, 13 апреля 2017, 17:40

Если Россия попытается препятствовать работе украинских рыбаков в территориальных водах Украины в Крыму, это может стать поводом для международного иска против Москвы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о реакции Украины на возможный запрет украинским рыбакам работать в водах у Крыма, передает "Интерфакс-Украина".

"Касательно того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыбной ловлей, то я думаю, что это еще один... из тех случаев, который может превратиться в очередной иск против Российской Федерации", - сказала она.

При этом Климпуш-Цинцадзе отметила, что такой иск будет абсолютно обоснованным.

Как известно, 4 апреля крымский пограничный отряд, который действовал от имени РФ, остановил украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона" с целью его осмотра.

Пограничная группа выдвинула претензию о якобы нарушениях судном границы 400 м, мотивируя это тем, что судно по их мнению зашло в буферную зону.

В результате 4-часового осмотра был составлен административный протокол с указанием штрафных санкций в размере 30 тысяч рублей.

Темы: Росcия Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД за ущемления крымских татар потребует давить на Россию 13 апреля 2017, 17:04
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией 13 апреля 2017, 15:31
Климкин: Визит Тиллерсона в Россию показал, что доверия к ней нет 13 апреля 2017, 14:05
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса
САП снова продлила расследование против Охендовского
Украина передала в ЕСПЧ новые доказательства о захвате Крыма Россией
Без 8 марта, но с 1 мая: новый законопроект о праздниках
Все новости
От создателей

Киевская марка джинсов и рубашек с вышивкой

Видео

"Мы собратья": интервью Дорна россиянам подорвало сеть