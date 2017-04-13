7 задержанных крымских татар готовят к "суду" в аннексированном Крыму

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Четверг, 13 апреля 2017, 18:37

В оккупированном Крыму ожидается судилище над семью крымскими татарами, задержанными в четверг в связи с обысками в 6 и 7 микрорайонах в Бахчисарае.

Об этом сообщается на странице в Facebook общественного деятеля Мумине Салиевой.

"Сегодня, 13.04.2017, в г. Бахчисарай с 14.30 будут проходить суды по статьям КоАП РФ над задержанными: Сейдамет Мустафаев, Эскендер Меметов, Шевкет агьа Абдураманов.

Мустафа Абдураманов, Ремзи агъа Зудиев, Мидат Муждаба, Азиз Азизов", - написала Салиев.

По ее данным, в здание суда допущены адвокаты Эдем Семедляев и Лиля Гемеджи, "однако суды еще даже не начались".

Как известно, в четверг утром в Бахчисарае работники Федеральной службы безопасности России проводили обыски у крымских татар.

Крымское управление МВД России заявило, что обыски и задержания в оккупированном Бахчисарае проводились в рамках плановых мероприятий.

Украинская правда

Темы: Крым аннексия
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