В Киеве проводят обыск по делу о "мирном плане Артеменко"

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Четверг, 13 апреля 2017, 19:01

В помещении Международного центра перспективных исследований в Киеве прокуратура АРК проводит обыск.

Об этом сообщает корреспондент УП с места события.

Согласно информации, следственные действия происходят в рамках расследования дела Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

По словам Артеменко, следователи считают, что именно МЦПИ разработал "мирный план", который получили США.

Фото: Роман Романюк
Фото: Роман Романюк
Фото: Роман Романюк
Фото: Роман Романюк

В офисе МЦПИ также размещается редакция интернет-издания "Апостроф".

Главред Василий Филипчук также находится в помещении.

Собственником офиса, который арендует МЦПИ является Геннадий Балашов.

На место вызвали полицию и владельца помещения для возможности легально попасть внутрь.

Как известно, 20 февраля Радикальная партия исключила нардепа Артеменко из своей фракции. Перед этим лидер партии Олег Ляшко осудил позицию Артеменко и заявил, что требует от него сложить депутатский мандат.

Ранее газета The New York Times сообщила, что нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Также Артеменко якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Сам Артеменко утверждает, что не передавал никакого плана в Белый дом, а был вовлечен США в переговоры по украинскому вопросу.

Роман Романюк, УП

Темы: Киев прокуратура Ляшко
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