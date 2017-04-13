Савченко создала собственную партию – СМИ

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Четверг, 13 апреля 2017, 19:12

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко провела съезд, на котором по сообщению СМИ была создана политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Информацию о съезде с участием Савченко подтвердили УП работники отеля "Казацкий", где он проходил.

В то же время пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко отказалась комментировать эту информацию, сказав, что находится в больнице и готова ответить на вопросы в пятницу.

Ранее издание "Страна" со ссылкой на источник сообщил, что Савченко провела съезд партии в отеле "Казацкий" в Киеве и создала новую партию, одновременно став ее главой.

Как известно, 7 февраля общественная платформа "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с народным депутатом Надеждой Савченко.

В интервью немецкому "Focus" Савченко заявила, что "просто обязана" создать свою партию.

Украинская правда

Темы: Савченко партии
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