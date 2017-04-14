В Госдепе сообщили, о чем говорили Тиллерсон и Путин

На встрече государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пытались выяснить, почему так упал уровень доверия между государствами и как наладить двусторонний контакт.

Об этом сообщил в четверг во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Марк Тонер, передает "Укринформ".

"Стороны признали, что уровень доверия между нашими государствами находится на исторически низком уровне", - отметил он.

Тонер сообщил, что в ходе разговора Тиллерсон и Путин "обсудили историю того, почему так вышло". По словам Тонера, оба старались лучше понять, почему каждое из государств раздражено действиями другого в определенных сферах.

Отвечая на вопрос журналиста, шла ли речь на встрече об Украине, Тонер отметил, что не ознакомлен со всеми деталями их диалога.

"Я могу сказать, что украинский вопрос точно поднимался на двусторонней встрече с министром иностранных дел Лавровым. У меня нет всех деталей встречи с президентом Путиным", - сказал он.

В то же время Тонер подчеркнул, что Тиллерсон очень четко озвучил свою позицию по Украине сразу после встречи в Москве.

Кроме того, Тонер назвал "спекуляциями" сообщения о том, что президентская комиссия США-РФ возобновляет свою работу. Вместо нее будет рабочая группа по вопросам двустороннего взаимодействия, однако детальный мандат этой группы пока не определен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Тиллерсон тему Украины обсуждали неглубоко.

"Пунктирно – да. Детального обсуждения Украины не было", – сказал он.