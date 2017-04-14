Красный Крест передал Донбассу почти 200 тонн химических веществ для очистки воды

Международный Комитет Красного Креста предоставил компании "Вода Донбасса" 193 тонны сульфата алюминия в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что этот коагулянт является одним из основных элементов в технологии подготовки питьевой воды.

"Благодаря полученной гуманитарной помощи четыре региональных производственных управления Компании — Красноармейское, Славянское, Мариупольское и Часовоярское обеспечены коагулянтом на полгода", - говорится в сообщении.