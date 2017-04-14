РФ хочет поставлять сжиженный газ в Украину через Курченко и Януковича - СМИ

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Пятница, 14 апреля 2017, 08:29

В России не исключают, что беглый Сергей Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов в Украину.

Об таких решениях на совещании замминистра энергетики РФ Кирилла Молодцова и представителей нефтегазовых компаний пишет российский Коммерсант.

По данным нескольких источников "Ъ", знакомых с ходом совещания, чиновник предупредил, что с 1 мая вывоз СУГ на Украину будет ограничен по решению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Единственным вариантом для российских производителей станет работа с тремя украинскими трейдерами.
Это "Ойл Трейдинг Групп" (бенефициар, по украинскому реестру, Виктория Панарина), ООО "Нефтепродукт Трейдинг" (принадлежит гонконгской Silver Prime Inс. Ltd) и ООО "Перспектива трейд групп" (владелец — Светлана Глущенко). Представители структур присутствовали на совещании.

При этом, по мнению четырех собеседников "Ъ", за всеми тремя компаниями стоят украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко, а также сын Виктора Януковича Александр.

Ранее бенефициаром Silver Prime Inс. в 2016 году называли Валентина Мору, зампреда группы UMH Курченко. Сейчас бенефициаром гонконгской компании является Дмитрий Крикберг, член набсовета Одесского НПЗ в период, когда завод контролировал господин Курченко.

Источники издания уточняют, что представители компании Сергея Курченко ВЕТЭК, которая контролировала почти все поставки СУГ и нефтепродуктов в Украине до смены власти в 2014 году, также присутствовали на встрече в Минэнерго РФ.

Украина в конце 2016 года запретила поставки СУГ ряду российский компаний. С 18 марта Украина ввела санкции против ряда крупных импортеров СУГ и нефтепродуктов, заподозрив их в финансировании ОРДЛО.

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