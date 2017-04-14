Парубий: Импичмент президента неуместен во время войны

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Пятница, 14 апреля 2017, 10:21

В условиях российской агрессии было бы опасным для государства и неэффективным поднимать вопрос об импичменте президента.

Такое мнение высказал глава Верховной Рады Андрей Парубий в интервью "Укринформу".

"Я хочу напомнить, что мы, помимо развития народовластия, имеем еще войну с российским агрессором. Я никогда бы не стал об этом забывать при принятии каких-либо решений. И я, работая, в частности, в СНБО, изучал методы и способы, которыми действует Российская Федерация и спецслужбы против нас", – сказал он.

"Один из методов, на которые тратится не меньше средств, чем на войну, - это метод разбалансирования изнутри, конфликт внутри власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей системы власти", – добавил спикер.

"Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, совершать атаки, поднимать вопрос  импичмента президента Украины, который одновременно перховный главнокомандующий украинской армии, является непродуктивным, неэффективным для страны", – подчеркнул Парубий.

По его словам, для принятия закона об импичменте было много времени и еще будет "во время нашего мирного жизни".

Глава парламента отметил, что президент как верховный главнокомандующий отвечает за вектор обороны.

"Независимо от имени руководителя института власти, недопустимо расшатывать, ставить под сомнение этот институт власти в такой тяжелый для страны период. Я думаю, это не входит в первоочередные задачи, которые стоят перед нашей страной", – отметил Парубий.

Он уверен, что сейчас "не подходящее" время для вынесения вопроса об импичменте президента. 

Как известно, фракция "Самопомич" настаивает на внесении в повестку дня сессии законопроекта об импичменте президента.

У украинском законодательстве предусмотрена возможность высказывания недоверия и смещение с должности избранного президента, но нет соответствующего закона, который бы унормировал эту процедуру.

Темы: импичмент президент Парубий Порошенко война
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Комментарии — 4
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IP: 35.187.25.---Truthlover14.04.2017 11:12
А Израиль всегда воевал. И ничего страшного -- у них демократия и Премьер-министр у них не священная корова. Парубий в кресло вцепился.
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IP: 35.184.72.---Dercu14.04.2017 11:11
Імпічмент більше всього доречний під час Ато
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IP: 213.109.232.---hahava14.04.2017 11:10
Якщо вас всіх не скинути, умови війни будуть вічно.
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IP: 35.187.25.---Dezdechado14.04.2017 10:29
У нас же не війна а АТО.
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