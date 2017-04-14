Гройсман предложил вдвое увеличить оборонный бюджет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Украины со 130 до 260 миллиардов гривен.

С таким предложением он выступил в пятницу с трибуны Верховной Рады.

"Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", - сказал глава правительства.

Дополняется...