Гройсман предложил вдвое увеличить оборонный бюджет

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Пятница, 14 апреля 2017, 10:42

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости увеличения оборонного бюджета Украины со 130 до 260 миллиардов гривен.

С таким предложением он выступил в пятницу с трибуны Верховной Рады.

"Мы имеем сегодня 130 миллиардов бюджета украинских войск, нашей безопасности и обороны, но я считаю лучшим увеличение вдвое оборонного бюджета нашей страны", - сказал глава правительства.

Дополняется...

Темы: Гройсман армия бюджет Кабинет министров
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