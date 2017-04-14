В РФ хотят увековечить дату "принятия" Крыма в состав Российской империи

324 просмотра
0
Пятница, 14 апреля 2017, 11:28

В Госдуму внесли законопроект об установлении памятной датой 19 апреля, когда, как считают россияне, Крым приняли в состав Российской империи.

Об этом сообщается на сайте Cовета Федерации Федерального собрания России.

С данной инициативой выступила группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Проектом закона устанавливается новая памятная дата России - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (19 апреля 1783 года)", - говорится в сообщении.

По словам одного из авторов законопроекта, представителя в СФ от Крыма Сергея Цекова, 19 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи, что стало "легитимной формой вхождения Крыма в состав России".

В то же время Цеков отметил, что в манифесте нет терминов "присоединение" или "включение".

Украинская правда

Темы: Крым Росcия празднования
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
7 задержанных крымских татар готовят к "суду" в аннексированном Крыму 13 апреля 2017, 18:37
Климпуш-Цинцадзе: Россия может получить еще один международный иск 13 апреля 2017, 17:40
В деле Чийгоза допрашивают заместителя председателя Меджлиса Умерова 13 апреля 2017, 17:23
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Набсовет "Нафтогаза" одобрил отставку Ковалив
Насиров был у Луценко за день до задержания
Хроника 14 апреля. Тимошенко без жилья и новый премьер Гройсман
США готовы нанести превентивный удар по КНДР
Все новости
#тригодавойни

Ветеран АТО запустил флешмоб в третью годовщину начала войны с Россией

Фото

Музей космонавтики на родине Сергея Королева