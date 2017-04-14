Родители Сущенко получили от него письмо

Родители незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко на днях получили письмо от него, датированное еще 28-м января.

Об этом сообщает 14 апреля Национальный союз журналистов Украины.

В письме Сущенко в частности пишет, что накануне получил от родителей до 4 письма, правда датированных ноябрем и декабрем прошлого года.

"Никогда не ожидал, что мне как рядовому журналисту будет такая поддержка. Я жив и здоров, вы, очевидно, меня видели по телевидению на заседании Лефортовского суда ... видели, что я в нормальной физической и психической форме, даже юморил с Ромой Цымбалюком (собкор ИА "УНИАН" в Москве, - ред.) ... Так что не волнуйтесь за меня и не занимайтесь самоедством, что не можете мне конкретно помочь. Мой вам совет: воспринимайте, что со мной произошло, по-философски. Не важно теперь, чьи я здесь грехи искуплю – свои или чужие – и из-за какой заразы я здесь оказался... Главное, что жив и здоров, не поддаюсь на шантаж, угрозы, обещанного три года ждут... ", – пишет журналист.

"Главное, что вам, мои дорогие, как и моей семье, никогда не будет стыдно за то, что со мной произошло...", – добавляет Сущенко.

По словам журналиста, физического насилия к нему не применяют, а к психологическому он уже "приспособился".

"Мне очень помогает поддержка родных, журналистов – и украинских, и зарубежных, общественных наших и международных организаций", – пишет Сущенко.

Также он жалуется, что украинскую газету "Зеркало недели", которую ему выписали, до сих пор ни разу не получил.

Как известно, в января 2016 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест незаконно задержанному в РФ журналисту "Укринформа" Роману Сущенко еще на три месяца – до 30 апреля 2016 года.

Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

24 января 2017 на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

Украинская правда