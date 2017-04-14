Из-за голодовки в РФ крымский татарин Зейтуллаев быстро теряет вес

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Пятница, 14 апреля 2017, 12:15

Крымчанин Руслан Зейтуллаев, которого повторно судят в Ростове-на-Дону по делу "Хизб ут-Тахрир", за 10 дней голодовки потерял уже более 6 кг.

Об этом сообщил в Facebook крымский адвокат Эмиль Курбединов.

"Руслан Зейтуллаев - 10 день голодовки. Стоя говорить Руслан уже не может! Руслан потерял за 10 дней - 6 кг 200 гр.", – написал он.

Как сообщалось, 4 апреля Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку. Он предъявил ряд требований, в том числе прекращение преследования крымских татар и закрытие политически мотивированных уголовных дел против них. Зейтуллаев также требует допустить МИД Украины в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, а также передать его и еще трех фигурантов этого уголовного дела государству Украина "как граждан этого государства".

Позже к Зейтуллаєву не пустили представителей Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.

Ранее военный суд приговорил Зейтуллаева к 7 годам тюрьмы.

Однако Верховный суд, по ходатайству прокурора, признал неправильным такой приговор и наказание слишком мягким и отправил дело на новое рассмотрение в военный суд Ростова. Прокурор требовал 17 лет лишения свободы.

Как известно, 23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября им объявили приговор.

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

МИД Украины осудило организован российской властью "судебный фарс" и требовало от РФ немедленной отмены приговора.

23 января 2017 года трех политзаключенных, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир", вывезли из Ростова-на-Дону для отбывания наказания. Руслан Зейтуллаев остался в СИЗО и ожидает пересмотр дела.

Українська правда

Темы: Крым Росcия крымские татары политзаключенные
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