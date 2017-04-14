Холодницкий упрекнул НАБУ в чрезмерном пиаре

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Пятница, 14 апреля 2017, 13:02

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Национальное антикоррупционное бюро злоупотребляет пиаром.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус".

"В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром — для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как "тайна следствия", обеспечивающая независимое расследование дела. Я не понимаю, зачем правоохранительному органу больше 10 сотрудников в пресс-службе", - отметил глава САП.

В качестве примера разглашения "тайны следствия" антикоррупционным бюро он привел публикацию на сайте НАБУ переписки по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал американец Пол Манафорт.

"Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные. НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте", - рассказал Холодницкий.

"Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?", - добавил он.

Как сообщалось, исследование аудиторской компании Ernst & Young показало, что Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.

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