Кремль: организаторы "Евровидения" не выполнили свои правила

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Пятница, 14 апреля 2017, 13:16

Россия сожалеет, что организаторы "Евровидения" не могут вынудить Киев впустить в Украину российскую участницу на этот песенный конкурс.

ТАСС цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу запрета властей Украины на пересечение границы российской певицей Юлией Самойловой:

"Можно только выразить сожаление в связи с тем, что организаторы "Евровидения" оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза".

Ранее Россия решила делегировать на "Евровидение-2017", которое пройдет в Киеве, певицу Юлию Самойлову, котроая передвигается на инвалидной коляске.

Однако Служба безопасности Украины на 3 года запретила Самойловой въезд в Украину за выступления в аннексированном Россией Крыму.

"Первый канал" РФ заявил, что Украина политизирует песенный конкурс и решил отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника, но "Первый канал" считает и тот, и другой вариант неприемлемым", – заявили на главном российском канале.

Таким образом, Россия отказалась от компромиссов и не будет участвовать в "Евровидении", финал которого намечен на 13 мая.

Традиционно организаторы "Евровидения" выступают против политизации этого конкурса.

Украина временно запрещает въезд всем иностранцам, которые нарушают ее законодательство, в частности, посещают аннексированный Крым, тогда как там закрыты украинские пограничного контроля.

Темы: Евровидение Росcия
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IP: 91.225.121.---DND14.04.2017 13:51
У нас як і в Кремлі повно дебілів. По перше, почнемо з недобудови на Лвівській площі інституту Карпенка-Карого, чомусь дебіл пан Кириленко його не згадує, а РФ журналістам потібно поїхати і зняти на фото, як Україна при маланцях відбудовує своє кіно. А кіно в епоху війни є одним і голоним знаряддям пропагандиської політики. По-друге конкурс під час віни для домохазяйок, є злочин, а по-третє це міжнародний конкурс, і нехай би виступив представник РФ без воні, коли владні морди України не вважають юридично війну з РФ.
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