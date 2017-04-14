В штабе АТО уточнили санитарные потери за сутки

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Пятница, 14 апреля 2017, 13:24

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных получили ранения.

Об этом на брифинге 14 апреля сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения", - сказал полковник.

В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Камянке и Марьинке.

Украинская правда

Темы: АТО
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