Зубко боится поджогов леса во время "Евровидения" в Киеве

749 просмотров
1
Пятница, 14 апреля 2017, 13:44

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко допускает провокации с поджогом лесных массивов в Киевской области во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом министр регионального развития, строительства и ЖКХ сказал на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы понимаем, что могут быть провокации, чтобы было дополнительное задымление в Киевской области и вокруг Киева, поскольку у нас много сил и средств будет направлено на проведение "Евровидения", – сказал он.

Зубко настаивает на проведении превентивных мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности к маю.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин настаивает на введении круглосуточного дежурства в Чернобыльской зоне отчуждения.

ГСЧС планирует перейти на усиленный режим работы на время "Евровидение-2017" в Киеве.

"Украинские новости"

Темы: Евровидение провокации ГСЧС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кремль: организаторы "Евровидения" не выполнили свои правила 14 апреля 2017, 13:16
Россия не будет участвовать в Евровидении и транслировать его 13 апреля 2017, 20:15
Киевсовет намерен ограничить продажу алкоголя во время "Евровидения" 13 апреля 2017, 17:04
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.25.---DND14.04.2017 14:11
Нахай Зубко подивится на карту лісів із супутника і побачить всю картину, чому я , коли був лісником, ходив один проти десятьох злодіїв захищати ліс, щоб ссучасні владні тварини все розграбували? Адже ці тварини вирубують ліс сосни 80 років (1934 рік насаджень) берези 60 (1957 рік насаджень). Шобла, яка повинна бути в тюрьмі!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Экс-руководство "Приватбанка" подозревают в махинациях на 370 000 000
Турчинов о начале АТО: Я приказал пограничникам стрелять
За 3 года АТО погибли 2652 военных – Минобороны
Савченко рассказала о своей партии
Все новости
Видео

Ученые из Беркли объяснили, почему развязывается шнурки на обуви

Фото

Зацвела самая длинная аллея сакур Закарпатья