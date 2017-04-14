Зубко боится поджогов леса во время "Евровидения" в Киеве

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко допускает провокации с поджогом лесных массивов в Киевской области во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Об этом министр регионального развития, строительства и ЖКХ сказал на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы понимаем, что могут быть провокации, чтобы было дополнительное задымление в Киевской области и вокруг Киева, поскольку у нас много сил и средств будет направлено на проведение "Евровидения", – сказал он.

Зубко настаивает на проведении превентивных мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности к маю.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин настаивает на введении круглосуточного дежурства в Чернобыльской зоне отчуждения.

ГСЧС планирует перейти на усиленный режим работы на время "Евровидение-2017" в Киеве.

"Украинские новости"