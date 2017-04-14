Тука считает, что был шанс даты "по зубам" сепаратистам Донбасса

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Пятница, 14 апреля 2017, 14:23

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что была возможность остановить оккупацию Донбасса 3 года назад.

"Когда я смотрю видео тех времен, у меня ком в горле стоит: я вижу упущенные шансы", – сказал он в интервью "Радио Свобода", вспоминая события апреля 2014 года.

На Донбассе Тука был с начала вооруженного конфликта в роли волонтера, а позже – главы Луганской областной военно-гражданской администрации.

Он убежден: у Украины был абсолютно реальный шанс подавить "русскую весну" на первом этапе.

"В Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре мерзавцев, пытавшихся создать новороссийские образования, не поддержали, в первую очередь, местные власти. Там, где они не получили поддержки, им сразу создали сопротивление, и эти вся сволочи получила по зубам", – сказал Тука.

По словам чиновника, три года назад центральные власти были растеряны и деморализованы – тогда Киеву не хватило решительности для применения действенных механизмов борьбы.

По мнению Туки, сейчас противостояние переходит к "соревнованию экономик" Украины и ее союзников против экономики государства-агрессора.

По его словам, победу получит тот, кому ресурсов хватит на дольше.

Как известно, три года назад Украина начала антитеррористическую операцию на Донбассе.

Вечером 12 апреля 2014 года состоялось экстренное заседание СНБО под руководство Александра Турчинова, а уже 13 апреля в Славянске началась Антитеррористическая операция под руководством СБУ. 

Весной 2014 года Петр Порошенко заявлял, что АТО "не может и не будет длиться два-три месяца, она должно и будет длиться часы". Под этим лозунгом он победил на президентских выборах, но боевые действия длятся до сих пор, хотя военное положение не объявлено.

По данным ООН, количество жертв вооруженного конфликта на востоке Украины достигла почти 10 тысяч человек, а ранения получили более 22 тысяч.

Министерство обороны Украины сообщило, что из военнослужащих погибли 2652 человек, ранены 9578 человек.

Кроме того, с Донбасса выехало более 1,5 миллиона переселенцев, свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Темы: Донбасс АТО война Тука сепаратизм
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IP: 35.187.56.---DND14.04.2017 14:27
Імена і Призвіща поімено. Для трибуналу.
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