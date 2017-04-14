САП напоминает, что в деле Мартыненко нет ни одного подозреваемого
В специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что в "деле Николая Мартыненко" никому не составлено подозрение.
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"Сообщение о подозрении в указанном уголовном производстве не складывалось и никому не вручалось", - говорится в сообщении.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве... по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины в отношении фактов получения должностными лицами ГП "НАЭК "Энергоатом", его ОП "Атомкомплект" и представителями государственной власти Украины и другими лицами неправомерной выгоды в течение 2009-2015 годов", - сообщило ведомство.
Как известно, в пятницу Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательствах НАБУ закрыть уголовное производство по делу Мартыненко.
В марте директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что следствие по делу Мартыненко находится на завершающей стадии.
Подробно о деле Мартыненко читайте здесь.
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