С сайта НАПК исчезли декларации подчиненных Луценко и Матиос

После возобновления работы реестра НАПК, с сайта исчезли более 200 деклараций работников ГПУ и военных прокуратур.

Об этом сообщает Бигус.info со ссылкой на аналитиков проекта "Декларации".

До этого сайт НАПК неделю не работал из-за якобы "технических работ".

Большинство госслужащих, чьи декларации скрыты – сотрудники Генеральной прокуратуры и военных прокуратур.

Среди них, в частности, заместители Главного военного прокурора Виктор Король и Дмитрий Борзых, начальник следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергей Личик и Военный прокурор Мариупольского гарнизона Олег Улановский.

С полным списком "пропавших" деклараций, а также копиями этих документов, которые были ранее сохранены аналитиками проекта "Декларации", можно ознакомиться здесь.

Члены НАПК Руслан Радецкий и Александр Скопич не смогли прокомментировать исчезновение документов, отметив, что вопросами работы ресурса занимается председатель НАПК Наталья Корчак.