Путин за год официально заработал меньше своего пресс-секретаря
Президент России Владимир Путин, согласно декларации, заработал в 2016 году около 8,858 миллиона рублей.
Об этом в пятницу сообщает российское агентство "РИА Новости".
Остальная информация в декларации не изменилась и соответствует представленной за 2015 год, когда Путин задекларировал 8 млн 891 тысяч рублей прибыли.
В собственности Путина указаны земельный участок на 1,5 тыс. кв м, квартира в 77 кв м и гараж (18 кв м).
В его пользовании также квартира в 153,7 кв м и гаражное место на 18 кв м. Вся эта недвижимость находится в России.
В автопарке Путина две раритетных "Волги" (ГАЗ М21 и ГАЗ М21-Р), а также "Нива" и прицеп "Скиф".
В то же время агентство сообщает, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в 2016 году задекларировал 12,8 миллиона рублей прибыли.
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