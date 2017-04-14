Боевики обстреливают всю линию разграничения: ранены 3 бойцов ВСУ

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Пятница, 14 апреля 2017, 16:21

Трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе антитеррористической операции 14 апреля, еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С начала суток, по состоянию на 15.00, подразделения российско-террористических войск 24 раза нарушили объявленный режим "тишины", – говорится в сообщении.

Применение противником минометов калибра 120-миллиметров зафиксировано во время обстрелов наших позиций вблизи населенного пункта Водяное, минометы калибра 82-мм - рядом с населенными пунктами Верхнеторецкое, Авдеевка, Каменка и Екатериновка.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО фактически вдоль всей линии разграничения.

"В результате боевых действий трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", – уточнили в штабе АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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