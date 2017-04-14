В МИД напоминают: безвиз не дает права на трудоустройство или проживание в ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство или работу по контракту в странах Шенгена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, отвечая на вопрос, будет ли безвизовый режим давать право на работу или учебу.

В МИД пояснили, что "безвизовый режим не даст права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту".

"Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес-партнеров, посещение семинаров, конференций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лишь 25% украинцев точно знают, каким образом будет работать безвизовый режим со странами ЕС.

Европейская правда