В МИД напоминают: безвиз не дает права на трудоустройство или проживание в ЕС

814 просмотров
0
Пятница, 14 апреля 2017, 16:37

В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что безвизовый режим с ЕС не будет предоставлять права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство или работу по контракту в странах Шенгена.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, отвечая на вопрос, будет ли безвизовый режим давать право на работу или учебу.

В МИД пояснили, что "безвизовый режим не даст права на хозяйственную, коммерческую деятельность, трудоустройство, работу по контракту".

"Новый порядок поездок будет предоставлять право на безвизовый въезд только с частной целью: туризм, посещение друзей или родственников, поиск бизнес-партнеров, посещение семинаров, конференций", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лишь 25% украинцев точно знают, каким образом будет работать безвизовый режим со странами ЕС.

Европейская правда

Темы: визы ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
12 неожиданных вопросов о безвизе: интерактивный тест 14 апреля 2017, 14:12
Кубив: Положение с кадрами сложное – особенно в свете безвиза 12 апреля 2017, 17:13
За полторы недели безвиза с Грузией в ЕС не пустили трех грузин 12 апреля 2017, 14:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики обстреливают всю линию разграничения: ранены 3 бойцов ВСУ
Авто съемочной группы "Слидство.инфо" обстреляли в Киевской области
С сайта НАПК исчезли декларации подчиненных Луценко и Матиос
Киевсовету предлагают обязать официантов и продавцов обращаться украинском
Все новости
космос

Инопланетяне могут существовать в нашей Солнечной системе - NASA

Премьер

Как украинский танцовщик Иван Путров завоевал Лондон и мир