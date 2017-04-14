Синоптики предупреждают о заморозках, на Пасху похолодает

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Пятница, 14 апреля 2017, 16:42

Ночью 15 апреля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской областях и на Закарпатье на поверхности почвы заморозки 0-5°.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

При этом в субботу днем на Волыни, в Ровенской, Харьковской и Луганской областях ожидаются дожди, ночью будет дождь также на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Погода 15 апреля
Погода 15 апреля

Дневная температура воздуха на западе и севере будет 11-13 градусов, чем ближе к югу, тем будет теплее – больше всего, до 17 градусов, воздух прогреется в Николаевской и Херсонской областях, а также в аннексированном Крыму.  

В воскресенье, на Пасху, похолодает в западных областях, а дожди накроют большинство областей Украины. Без осадков ожидается на Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях (хотя ночью там возможны незначительные осадки).

Прогноз на Пасху
Прогноз на Пасху

Кроме того, 16 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень).

В понедельник, который также будет выходным днем, дожди переместятся на восток Украины, а в центральных областях также похолодает.

Погода 17 апреля
Погода 17 апреля

Во вторник, 18 апреля, станет еще холоднее, будут дожди на западе и востоке – кое-где дождь с мокрым снегом.

Прогноз на 18 апреля
Прогноз на 18 апреля

19 апреля, по предварительным прогнозам, на западе сохранится холодная погода, на севере и в центре будет прохладно, сильные дожди или мокрый снег будут и там, и там. На юге и востоке будет теплее.

Предварительный прогноз на 19 апреля
Предварительный прогноз на 19 апреля

В Киеве и области в субботу 11-13 градусов, на Пасху чуть теплее, но дожди, а в понедельник ожидается похолодание, но без осадков.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

По состоянию на 15:00 пятницы, 14 апреля, в Киеве – 9,2 градуса тепла.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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